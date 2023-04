Mes, Paolo Liguori: "Ricostruiamo l'Ucraina ma in Italia i terremotati non hanno ancora una casa"

Paolo Liguori, ospite a "Stasera Italia", commenta le ultime dichiarazioni dell'Europa che non fanno sconti all'Italia anzi mettono il Bel Paese nel mirino di Bruxelles. "Il treno dell'Europa è scompaginato e in campagna elettorale. Ci sono segnali arrivati dal patto di stabilità e sul Mes da ratificare. Su quest'ultimo il partito di Forza Italia è stato sempre favorevole, parliamo già dai tempi di Silvio Berlusconi".

"Poi, aggiungo, le agenzie internazionali sui conti italiani hanno molto da dire. Noi siamo bravi perché nel momento in cui succedono le cose, e lo sta dimostrando anche questo nuovo governo, facciamo conferenze e insieme agli imprenditori italiani ci prendiamo l'impegno di ricostruire l'Ucraina. Così facendo mettiamo una benda sul fatto che non abbiamo ancora finito di ricostruire le case e le chiese dei terremotati in Italia" ha proseguito il direttore editoriale di Tgcom24. "Io mi levo il cappello difronte a questa politica, e lo dico francamente, sarei uno stupido a fare opposizione ma la verità sui nostri conti è un'altra" ha concluso Paolo Liguori.