Paolo Liguori: “A Salvini conviene avere come alleato un Di Maio indebolito"

“Tenere Di Maio al governo conviene sia a Casaleggio sia a Salvini”. Questo il pensiero di Paolo Liguori, direttore di TgCom24 che, ospite a “Mattino Cinque”, analizza come siano cambiati i rapporti di forza all’interno del governo.



Rispondendo a un possibile veto dei Cinquestelle sulla Tav, il giornalista spiega: “Ai parlamentari grillini non conviene dire no, perché sanno che andrebbero a casa. A Casaleggio quindi – prosegue Liguori – fa comodo avere Di Maio al governo per proteggerlo”. Ma il vero vincitore della tornata elettorale, Matteo Salvini, ha ancora più motivi per tenersi stretto l’alleato, secondo l’analisi del direttore: “Conviene averlo così indebolito e non dimentichiamoci che è stato lo stesso Di Maio a volere fortemente governare con la Lega”.