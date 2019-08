Duro scontro fra Paolo Liguori e Riccardo Molinari (Lega) durante la puntata di "Stasera Italia": il tema riguarda uno fra i più discussi di sempre, gli sbarchi. Il direttore di TgCom24 commenta positivamente il ministro degli Interni tedesco Seehofer, che punge Matteo Salvini sul braccio di ferro instaurato ogni volta in cui una nave arriva nelle acque del nostro Paese.



"Che senso ha far aspettare le navi?" sono le sue parole, riprese da Paolo Liguori che aggiunge: "Da una delle ultime navi sono scese molte persone malate, di quelle malattie che si diffondono. La prossima volta, se qualcuno si becca una denuncia per procuata epidemia, è perfettamente legittimo. Dunque si ridistribuiscano le persone ma si facciano scendere. Questa brutalità, questa bestialità spettacolare di tenerli in mare è una vergogna per l'Italia".

"Si ridistribuiscano le persone, ma si facciano scendere, si ospitino in alcuni posti, perché questa brutalità, questa bestialità spettacolare di tenerli in mare è una cosa che fa vergogna all’Italia”, ha detto il direttore di Tgcom24. “Se non vi vergognate voi, mi vergogno io. La gente va fatta scendere e curata, lasciarla in mare è da pazzi. Si devono distribuire, bene, ma lasciarli in mare con le telecamere addosso facendo la figura degli esseri brutali è una cosa di cui vi dovrete assumere la responsabilità. Se poi si tratta di una nave militare italiana è una follia". Infine la provocazione: "Fate così, teneteli con la testa sott’acqua, così l’'Europa decide prima. È più brutale, è più violento, è più leghista, è più sovranista".