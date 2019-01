Palermo, sindaco Orlando: "Dl sicurezza disumano, io non arretro"

"Non arretro, ho assunto una posizione che non è né di protesta, né di disubbidienza". Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, dopo la sua decisione di "boicottare" le disposizioni sui migranti del dl sicurezza. "Il decreto - afferma - manifesta il suo volto disumano e criminogeno perché rende coloro che hanno un regolare permesso di soggiorno ad essere dall'oggi al domani senza diritti. Tutto questo è in palese violazione dei diritti costituzionali".