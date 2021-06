P. a., decreto reclutamento in Cdm: assunzioni legate al Recovery

IPA

Dovrebbe arrivare in giornata sul tavolo del Consiglio dei ministri il decreto per il reclutamento del personale della Pubblica amministrazione legato al Recovery Plan. Il testo prevede le assunzioni strettamente legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza: gli esperti per la gestione di procedure complesse connesse alla governance del piano, il team per la digitalizzazione, gli addetti all'ufficio del processo.