P.a., Bongiorno: "Sulla digitalizzazione siamo all'anno zero"

"Negli anni passati si è sempre detto che la trasformazione digitale era già avvenuta e che praticamente dovevamo soltanto esultare. Invece io mi sono insediata da 10 mesi e posso dire che siamo all'anno zero". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno. "La P.a. - ha sottolineato - ha dipendenti di un'età media di 52 anni. Quindi se io non lavoro sulla formazione, non vado da nessuna parte".