Confindustria, Orsini: "Basta norme Ue, la burocrazia si fermi"

"In Europa abbiamo 21.000 persone assunte tra Commissione e Parlamento europeo e 11.000 collaboratori. In totale 32.000 persone. Io dico una cosa: fermatevi, smettete di scrivere norme, perché non è possibile". Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nel corso della presentazione del presidente degli industriali della Lombardia. "In 5 anni - ha aggiunto - l'Ue ha scritto 13.500 nuove norme, gli Stati Uniti 3.000. Noi questi li dobbiamo pagare per cancellare le norme, non per farne di più e di nuove. La verità è che se vogliamo essere competitivi non possiamo pensare di aggiungere altre norme all'industria".