Al Quirinale e a Palazzo Chigi si esulta per gli ori olimpici conquistati a Tokyo dagli azzurri, l'ultimo nella staffetta 4x100 . "Siete stati bravissimi. Sono orgoglioso di voi, vi aspetto al Colle", afferma il presidente della Repubblica Mattarella , chiamando il capo del Coni Malagò per complimentarsi dei risultati. " Un altro giorno da incorniciare. Record di medaglie in una singola edizione. Grandi azzurri", scrive via Twitter Palazzo Chigi.

Vezzali: "Tre ori in un giorno, stiamo riscrivendo la storia" Anche il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, si complimenta con lo staff azzurro per gli splendidi risultati ottenuti a Tokyo: "Tre ori in un giorno. Stiamo scrivendo la storia! Record di medaglie, record di emozioni. Grazie azzurri. Grazie Italia. E l'estate italiana non è ancora finita".

Malagò: "Olimpiade storica, è per Italia che soffre da 2 anni" "La più grande Olimpiade di sempre". Esulta così invece il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Sono orgoglioso di tutta la delegazione, atleti, tecnici e dirigenti - aggiunge Malagò - e di questa meravigliosa squadra che ha dato un'altra grande felicità all'Italia dopo gli Europei di calcio, regalando emozioni fortissime al nostro Paese e a tutti gli italiani che tanto hanno sofferto in questi ultimi due anni per il Covid".