Orlando: "La legge ungherese sull'aborto è una forma di tortura"

Il Parlamento ungherese ha votato una legge che è "una forma di tortura, è il Medioevo".

Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, sottolineando che in Ungheria "se una ragazza vuole interrompere la propria gravidanza, deve recarsi in un ambulatorio e dopo l'ecografia le mettono delle cuffie e le fanno sentire il battito del feto. Nel caso in cui decida di proseguire potrà interrompere la gravidanza. Io non so se siano fascisti o sovranisti, ma noi nel Medioevo non ci vogliamo tornare".