Ora la palla passa a Mattarella | Le tappe della crisi di governo

Mercoledì 21 agosto alle 16 partiranno le consultazioni . Il capo dello Stato incontrerà prima i presidenti di Camera e Senato Casellati e Fico e a seguire i rappresentanti di tutte le forze politiche fino alle 17 di giovedì 22. Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano verrà sentito telefonicamente. Dalle consultazioni si capirà se i partiti preferiscono tornare al voto o cercare di formare un nuovo governo. In questo ultimo caso le forze politiche (presumibilmente Pd e Movimento 5 stelle) dovranno indicare a Mattarella il nome di un premier che sia in grado di formare una maggioranza.

L'idea del capo dello Stato è di superare la crisi in tempi rapidi: i partiti devono presentarsi in Quirinale con le idee molto chiare. E' impensabile immaginare uno scenario simile a quello verificatosi dopo le elezioni del 4 marzo 2018, quando Mattarella concesse agli schieramenti 89 giorni per formare un esecutivo. I tempi sono stretti: l'Italia deve presentare all'Unione europea la candidatura per la Commissione entro il 26 agosto e approvare la manovra a ottobre.