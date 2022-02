Open, Renzi: "Io sono innocente, spero che lo siano anche i giudici"

Ansa

"Questa volta sono cascati male, se c'è uno che non si tira indietro sono io. Basta buonismo, ora reagisco". Matteo Renzi parla così all'indomani della richiesta di rinvio a giudizio per aver ricevuto soldi dalla fondazione Open. "Io sono innocente - chiarisce - e spero che lo siano anche i giudici. Per verificarlo ci siamo rivolti ai giudici perché io mi fido di loro, ma non di tutti. La mia vita è stata scardinata con un dolore che non auguro al mio peggior nemico e l'Anm è stata sempre in silenzio".