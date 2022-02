Open, ok del Senato al conflitto di attribuzione chiesto da Renzi: 167 sì e 76 no

Lega: "E' scelta a favore delle libertà democratiche"

"Non è un voto a favore del senatore Renzi, ma a favore del rispetto delle regole costituzionali e delle libertà democratiche di questo Paese", ha dichiarato in Aula il senatore leghista Emanuele Pellegrini. "Dobbiamo sostenere questa norma, perché è la base della libertà democratica. Noi siamo espressione di un voto, di un popolo. La Costituzione la devono rispettare tutti, noi in primo luogo, ma anche tutti i poteri dello Stato", ha aggiunto.