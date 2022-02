Open, Pd: "Sì al conflitto attribuzione chiesto da Renzi|" No invece dal M5s

Il caso Open mina l'alleanza giallorossa: Il Senato è chiamato ad approvare o a respingere la relazione della Giunta delle Immunità che, di fatto, dà ragione a Renzi (indagato per finanziamento illecito alla fondazione) e chiede di trascinare davanti alla Consulta i pm della procura di Firenze per un conflitto d’attribuzione di potere.

Il Pd voterà a favore, insieme a Forza Italia, Lega, Fdi e Iv. Contrario, invece, il M5s come annunciato da Giuseppe Conte: “Voteremo non contro un singolo senatore, ma perché difendiamo valori e principi del Movimento. Non ci sono requisiti per chiedere un conflitto di attribuzione”.