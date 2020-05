Omofobia, Mattarella: "Una società libera non permette discriminazioni"

"Operare per una società libera e matura significa non permettere che la propria identità o l'orientamento sessuale siano motivo di aggressione né di discriminazioni nel lavoro e nella vita sociale". E' il messaggio lanciato da Sergio Mattarella in occasione della Giornata contro l'omofobia. Tutti devono essere messi nella condizione di esprimere la propria personalità e di costruire il rispetto di sé", ha aggiunto il Presidente della Repubblica.