25 Aprile, Mattarella con la mascherina all'Altare della Patria da solo 

Un omaggio in forma quasi privata in ricordo dei caduti per celebrare il 25 aprile. A sorpresa questa mattina il presidente della Repubblica ha visitato l'Altare della Patria. Da solo e con la mascherina Sergio Mattarella ha salito la scalinata ed ha reso onore al Milite Ignoto. In cima ha trovato due corazzieri, anch'essi con la mascherina, che hanno deposto una corona. Un trombettiere dei carabinieri ha suonato il silenzio.