Olimpiadi, Salvini contro la cerimonia d'apertura: "Cristiani insultati, francesi squallidi" | Anche FdI attacca: "Blasfema e inutile la parodia dell'Ultima cena"

Anche da Fratelli d'Italia arriva una condanna della parodia, che ha suscitato forti polemiche anche in Francia, con la deputata Maddalena Morgante, responsabile di "Famiglia e valori non negoziabili" del partito. "Blasfemo, divisivo, inutile e provocatorio - scrive Morgante sui social -. Una sintesi dello spettacolo messo in scena alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi. Mi domando la ragione per cui un evento che dovrebbe insegnare e manifestare valori come l'unità, la pace e il rispetto, permetta l'offesa pubblica alla fede dei cristiani di tutto il mondo con una parodia dell'ultima cena in chiave Lbtq+. E' stato uno spettacolo irrispettoso e offensivo, in particolare per quei milioni di cristiani perseguitati in tutto il mondo. Sarebbero questi i modelli di tolleranza e inclusione ai quali chiunque dovrebbe piegarsi? No, grazie".