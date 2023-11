Elezioni Olanda, Tajani: "Geert Wilders? Non è nostro interlocutore"

Il segretario di Forza Italia Antonio Tajani ha commentato i risultati elettorali in Olanda.

"Geert Wilders, così come Marine Le Pen e Alternative fur Deutschland, non sono nostri interlocutori", ha detto. Secondo il ministro degli Esteri, "il Ppe sta ottenendo risultati lusinghieri, come in Polonia e in Finlandia. In Spagna il partito popolare è il primo partito e anche in Olanda una nuova forza vicina al Ppe ha avuto un buon risultato", ha aggiunto, sottolineando che "vogliamo in Europa un governo di centrodestra europeista".