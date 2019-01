Odissea migranti, Salvini: "Io non autorizzo gli arrivi"

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, boccia l'accordo tra Malta e l'Ue che ha stabilito lo sbarco dei 49 migranti a bordo delle navi delle Ong Sea Watch e Sea-Eye e la loro redistribuzione in 8 Paesi tra cui l'Italia. "Io non autorizzo arrivi di migranti", ha detto. "Le scelte si condividono e le riunioni si fanno prima, non dopo", ha aggiunto il vicepremier accusando il M5s di non averlo avvertito della decisione di accogliere i migranti.