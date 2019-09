Ocean Viking, Sassoli: "Migranti sbarchino, subito riforma Dublino"

"Certo che i migranti sulla Ocean Viking devono sbarcare. Cosa pensano? Di risolvere il problema dell'immigrazione tenendo in mare 100-200-300 persone?". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "E' importante, come ha detto anche Conte, rivedere subito il regolamento di Dublino. Chi arriva in Italia, arriva in Europa. Ed è l'Europa che si organizza", ha aggiunto.