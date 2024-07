Commissione Intermediterranea, Roberto Occhiuto rieletto presidente: economia blu e transizione ecologica tra le priorità

Nel ringraziare i membri della Commissione per il sostegno nuovamente dimostrato nei suoi confronti, Occhiuto ha subito fatto il punto: "Guardando al futuro", ha dichiarato, "uno dei miei obiettivi primari per il nuovo mandato sarà quello di continuare a fare pressione per la creazione di una macroregione mediterranea, con una strategia e un'azione credibile ed efficace". L'urgenza del presidente è quella di mantenere alto l'interesse su questi temi: "Ho più volte stimolato il ministro per gli Affari Esteri italiano, Antonio Tajani, sulla questione, e ancora lo farò". "Il mese scorso", ha continuato, "la CIM ha inviato una lettera a mia firma ai ministeri competenti di Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Malta, chiedendo loro di includere la creazione della macroregione mediterranea come argomento di discussione nell’ultima riunione del Consiglio, che, se anche non accolta, porterà visibilità al nostro lavoro preliminare con l'Ue per la futura Macro-Regione MED". Tra le altre priorità della Commissione, Occhiuto ha poi sottolineato lo sviluppo sostenibile della nostra economia blu, il rafforzamento delle politiche di conservazione dell'ambiente, il contrasto al cambiamento climatico e la promozione della transizione ecologica in tutto il bacino del Mediterraneo.