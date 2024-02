No vax, nuovo rinvio di 6 mesi per pagamento delle multe

Prorogata di sei mesi, fino al 31 dicembre, la sospensione delle multe per i No vax, cioè per coloro che hanno violato l'obbligo di vaccinazione per il Covid.

Il nuovo slittamento è previsto da un emendamento al decreto Milleproroghe, presentato Alberto Bagnai (Lega) e approvato dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera, in un clima di accese tensioni. Le opposizioni hanno chiesto la votazione nominale, e per il caos in sala è stata anche brevemente sospesa la seduta. Come spiegano fonti parlamentari, l'emendamento è passato per 8 voti. Non ha partecipato al voto il capogruppo di FI in commissione Affari costituzionali Paolo Emilio Russo.