Nordio: "Toti? Molte anomalie | Riforma della Giustizia è la fine di un inizio di 30 anni fa con Mani Pulite"

"La prima parte della riforma della Giustizia direi che non è l'inizio della fine, bensì la fine di un inizio di trent'anni fa con Mani pulite, quando la politica si è assoggettata supinamente alla magistratura - esordisce senza mezzi termini il ministro Nordio, manifestando grande soddisfazione per l'operato. "Naturalmente queste riforme richiedono tempo, riflessione, sangue freddo e soprattutto mancanza di emotività", ha quindi proseguito, per poi focalizzarsi sull'abolizione dell'abuso d'ufficio, considerato da alcuni magistrati come una sorta di "reato spia".

"Un reato c'è o non c'è. Il fatto che un reato possa essere considerato come prodromico per scoprirne un altro è un concetto poliziesco, non giuridico. Molti pubblici ministeri vedono la realtà come la vedono dall'ufficio, ma è molto più complessa".