Nomina Fitto in Ue, Schlein: "Replica a Meloni? L'ho chiamata e non ha risposto"

Elly Schlein ha replicato a Giorgia Meloni, che l'aveva chiamata in causa a proposito della posizione del Pd sulla nomina di Raffaele Fitto a Commissario italiano in Ue. "Io non rispondo? Ieri l'ho chiamata per dirle che da una settimana mi attribuisce cose che non ho fatto e non ho detto. Non mi ha risposto perché sette ore dopo doveva venire a fare campagna elettorale in Umbria", ha detto la segretaria Dem. "Da giorni le chiedo di dire quale sia la posizione ufficiale del suo partito su Fitto e non riesco ad avere una risposta", aveva detto il premier.