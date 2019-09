Nodo sottosegretario, trattativa Conte-M5s. forse giuramento slitta

Ancora qualche nodo nel governo, Giuseppe Conte non ha ancora fissato la sua visita al Quirinale per sciogliere la riserva perché, secondo quanto si apprende, resta aperta la questione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio. M5s ha indicato Vincenzo Spadafora, ma il premier non sarebbe d'accordo. Secondo alcune voci, Conte starebbe pensando a Roberto Chieppa, segretario generale di Palazzo Chigi. Il giuramento potrebbe quindi slittare.