"Nel Pd ci sono alcuni cancri da estirpare": le parole di Rocco Casalino scatenano la bufera

"Nel Pd ci sono cancri da estirpare": Casalino non ha usato mezzi termini per commentare le dimissioni di Zingaretti dalla segreteria scatenando le polemiche nei dem. Lo stesso ex portavoce di Conte ha subito dopo corretto il tiro, chiedendo scusa per rispetto dei malati. "Forse ho usato un'espressione sbagliata: bisognerebbe estirpare gli elementi negativi", ha affermato, sottolineando quanto Zingaretti e Franceschini siano persone straordinarie.