Berlusconi: "Difficoltà Pd e M5s non devono destabilizzare governo"

"Le difficoltà interne del Partito Democratico e del M5s non devono destabilizzare il governo o comprometterne il lavoro". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso del webinar organizzato da "Azzurro Donna" in occasione della Giornata mondiale della donna. "Questo 8 marzo cade in un momento particolare: la pandemia sta facendo pagare a tutti un prezzo altissimo ma l'Italia ripartirà e le donne dovranno essere protagoniste".