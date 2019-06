Navigator, su primi 9mila candidati presente solo il 35%

Solo il 35% (esattamente 3.194 persone) dei 9mila candidati attesi per il primo turno (dei sei previsti) della prova per la selezione da navigator si è presentato martedì mattina alla Fiera di Roma. I dati sono stati forniti da Anpal Servizi, la società che ha bandito il concorso per selezionare le 2.980 persone che andranno a ricoprire le altrettante posizioni disponibili. In tutto i candidati ammessi alla selezione sono 53.907.