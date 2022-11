Contratti navigator, ministero Lavoro: "Impossibile ulteriore proroga"

I navigator, le figure professionali legate al Reddito di cittadinanza che hanno il compito di ricollocare nel mondo del lavoro i percettori del sussidio, non saranno prorogati.

Il ministero del Lavoro è intervenuto in seguito alle notizie circolate sulla stampa a proposito di un ulteriore rinnovo dei contratti, scaduti il 31 ottobre, fino a fine anno. "I contratti non sono prorogabili, sul tema è stata invece avviata una mera attività ricognitiva tra le Regioni. Eventuali ulteriori utilizzi degli ex navigator richiederebbero l'approvazione di una apposita norma, non allo studio del Ministero", conclude la nota ufficiale.