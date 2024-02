"Per Navalny, per la libertà".

Sarà lo slogan della fiaccolata in memoria del principale oppositore russo, morto in prigione. L'appuntamento è per le 18:30 in piazza del Campidoglio, a Roma. L'iniziativa, lanciata dal leader di Azione, Carlo Calenda, riceve un sì da tutte le forze politiche. Dopo alcune ore di riflessioni, arriva anche il via libera della Lega. Al Carroccio e a Matteo Salvini non risparmia critiche il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "Caro Salvini, non puoi fare tutte le parti in commedia. Ricordo benissimo quando definivi l'arresto di Navalny una 'montatura mediatica', che era un leader solo del '3%'. La fiaccolata per Navalny - ricorda Magi - non può trasformarsi nel festival dell'ipocrisia delle anime belle della Lega".