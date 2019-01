Naufragio, Conte: "Scioccato da questa nuova strage"

"Sono rimasto scioccato da questa nuova strage". Così Giuseppe Conte commentando il naufragio avvenuto vicino alle coste della Libia, in cui sono morte 117 persone. "Come premier non avrò pace fino a quando questi trafficanti, uno a uno, non saranno assicurati alla Corte internazionale penale". "Siamo più convinti di prima - ha aggiunto - nel contrastare i trafficanti".