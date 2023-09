Natalità, Mantovano: "Priorità del governo, in arrivo misure strutturali"

Il rilancio della natalità è una priorità dell'esecutivo.

Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, aggiungendo che "la denominazione del ministero di cui è titolare Roccella non è un'etichetta ma un impegno per tutto il governo". In questa manovra la denominazione "natalità si tradurrà in misure concrete più strutturali rispetto a quelle della precedente legge di bilancio, nonostante le ristrettezze e le difficoltà", ha poi annunciato il sottosegretario.