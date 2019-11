Nasce il nuovo partito di Calenda: ecco "Azione"

Nasce ufficialmente "Azione", partito fondato da Carlo Calenda e Matteo Richetti. "Puntiamo al 10% dei consensi - ha dichiarato l'ex ministro - Ribadiamo il no al governo con il Movimento 5 stelle. Mi sembra che Renzi e il Pd si siano rammolliti".

"Questa non è un'operazione personale ma una mobilitazione. Nessun grande paese europeo come noi è costretto a scegliere tra due mali, tra populisti e sovranisti". Cosi' Carlo Calenda nella sede della stampa estera a Roma, dove insieme a Matteo Richetti e Laura Scalfi, ha presentato il nuovo partito che si chiamerà Azione.

"Ci sarà uno statuto come un partito - spiega l'ex ministro - terremo il primo congresso a giugno e si potrà avere la doppia tessera". Ma aggiunge: "Il Movimento è lo scopo perché l'Italia non ha bisogno di un altro partito e se saremo un partitino avremo fallito e ci scioglieremo", Azione si colloca "nell'alveo dei riformisti", secondo il quale "la politica si rinnova rinnovando la classe dirigente non ripresentando sempre le stesse persone".

Calenda ha poi criticato duramente Renzi per aver fatto il governo con il M5s, E ha concluso: "Pd, Renzi e Forza Italia sono rammolliti perché si sono sottomessi ai sovranisti e ai populisti. Hanno paura di non avere la forza".