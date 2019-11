L'M5s risponde a Renzi: "Il governo non ha futuro se si mette in discussione Conte con giochini di palazzo" 

"Non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova a mettere in discussione il presidente Conte con giochini di palazzo, immaginando scenari decisamente fantasiosi". Lo scrive il M5s su Facebook, rispondendo indirettamente a Matteo Renzi che aveva parlato della possibilità di portare a termine la legislatura "con o senza Conte" . "I giochini di palazzo, appartenenti alla vecchia politica, non possono appartenere a questo governo", spiega il M5s.

Secondo il Movimento 5 Stelle, il futuro per questa legislatura non esiste "anche se si continua a indebolire questo esecutivo attraverso messaggi che fanno male al Paese e che lo mettono continuamente in fibrillazione".

"Questa Manovra, che il Parlamento ha il diritto di migliorare - prosegue il post - è tata scritta grazie al confronto leale e sereno tra le forze politiche che fanno parte di questa maggioranza. La lealtà deve continuare a essere il punto fondante dell`azione politica di questo governo, anche attraverso un confronto franco e acceso, ma che si basi sui temi e non sui giochi di palazzo. Ogni tanto ci ritroviamo a leggere interviste o retroscena che trasmettono agli italiani un messaggio ambiguo che ricorda tanto la Prima Repubblica. I giochini di palazzo, appartenenti alla vecchia politica, non possono appartenere a questo governo. E se qualcuno ha strane intenzioni deve sapere che non avrà mai il supporto del Movimento".

"C`è futuro - conclude il post - se si ascoltano i cittadini. Stiamo lavorando a una Manovra che darà risposte concrete agli italiani. E ci stiamo riuscendo perché ascoltiamo le persone. Falliamo ogni volta che non ascoltiamo i cittadini e iniziamo a parlare 'politichese'. In questi giorni nella legge di bilancio abbiamo portato avanti le priorità che ci avevano chiesto gli italiani - lo stop all`aumento dell`iva, la conferma di quota 100 e della flat tax per partite Iva, il lancio degli investimenti green, l`abbassamento del cuneo fiscale e il carcere per gli evasori -, perché erano misure fondamentali per dare sostegno ai cittadini".

Salvini: "Renzi ha la faccia come il retro, è al Governo e lo attacca" - Si scaglia contro Matteo Renzi anche il leader della Lega, Matteo Salvini che, in una diretta Facebook, afferma: ."Il signor Renzi ha la faccia come il retro, per essere eleganti. Ha fatto nascere il governo per paura delle elezioni adesso attacca il governo e dice che sono sbagliate le tasse. Amico mio, sei tu al governo, è il governo più di sinistra della storia. Pulcinella era più serio. Onore a Pulcinella e ad Arlecchino".



Calenda a Renzi: "Passi le giornate a sparare su un governo che hai promosso" - "La destra dopo due mesi è più forte di sempre; l'IVA (come sempre accaduto) l'avrebbe levata qualsiasi governo. Passi le tue giornate a sparare sul governo che hai promosso, se lo avessi fatto per la salvezza del Paese non avresti fatto la scissione dopo giuramento ministri". Lo ha scritto Carlo Calenda su Twitter, postando l'intervista di Matteo Renzi al Messaggero.