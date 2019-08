Mentre a Roma procedono le trattative tra il Pd e il Movimento 5 stelle per la formazione di un nuovo governo, Beppe Grillo attende novità dal mare della Toscana. Intercettato dai microfoni di Stasera Italia a Bibbona, in provincia di Livorno, sfugge alle domande sul futuro del partito tuffandosi in acqua. Grillo ha ripreso le redini dei pentastellati ma non vuole saperne di dire la sua e agita le pinne in favore di telecamera.