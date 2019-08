Mose, M5s: uno scandalo se è vero che manca piano di manutenzione

"La notizia riportata dal Fatto Quotidiano è sconcertante: il Mose non ha un piano di manutenzione e non sono mai stati fatti collaudi delle enormi cerniere, addirittura corrose dalla ruggine, prima di entrare in funzione". Lo denuncia il M5s in Commissione Ambiente e Lavori pubblici. "Se quanto emerge troverà conferma, ci troviamo di fronte a un nuovo scandalo relativo a un'opera che ne ha già visti altri e gravissimi in passato".