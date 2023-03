Morto nel suo ufficio a Palazzo Cenci il senatore Pd Bruno Astorre: si indaga per "istigazione al suicidio"

Fotogallery - Giorgia Meloni in visita in India

Secondo fonti di polizia, riportate dal Messaggero, il senatore si sarebbe lanciato dalla finestra del suo ufficio, al quarto piano di Palazzo Cenci. La Procura di Roma ha avviato, come atto dovuto, un fascicolo di indagine. Il procedimento, come avviene in questi casi, è rubricato come istigazione al suicidio.

Secondo quanto si apprende dopo il sopralluogo la Procura, esaminate le risultanze dell'atto istruttorio, valuterà se disporre l'autopsia. L'esame autoptico viene comunque preceduto da una prima verifica sul posto del medico legale.