È morto l'ex ministro Raffaele Costa, aveva 90 anni

È morto all'età di 90 anni, compiuti solo tre giorni fa, l'ex ministro Raffaele Costa. Avvocato, originario di Mondovì (Cuneo), era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale, fra il 1993 e il 1994, prima dello scioglimento. Fra la prima e la seconda repubblica, negli anni Novanta, fu quattro volte ministro nei governi Amato (alle Politiche comunitarie e regionali e poi alla Sanità), Ciampi (Trasporti) e Berlusconi I (di nuovo alla Sanità), protagonista di celebri "blitz" antisprechi negli ospedali.