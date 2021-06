E' morto Guglielmo Epifani, ex leader della Cgil e segretario del Pd | Draghi: "Sempre al servizio dei più deboli"

E' morto a 71 anni l'ex leader della Cgil ed ex segretario del Partito democratico Guglielmo Epifani . Nato a Roma nel 1950, è stato Segretario generale della Cgil dal 2002 al 2010 e per pochi mesi, dall'11 maggio 2013 al 15 dicembre 2013, segretario del Partito democratico. Epifani attualmente era deputato di Liberi e uguali.

Eletto in Parlamento nelle liste del Pd, era stato riconfermato a marzo 2018 con il simbolo di LeU. Epifani era stato colpito una settimana fa circa da un'embolia polmonare, dalla quale pareva essersi ripreso. Ma all'improvviso il suo quadro clinico si è aggravato, fino al decesso. Unanime il cordoglio, con messaggi di commozione e di ammirazione arrivati da molti esponenti del mondo politico e sindacale.

Draghi: "Esempio di impegno al servizio dei deboli" - "La vita di Guglielmo Epifani è stata un esempio di partecipazione democratica e impegno sociale, sempre al servizio dei lavoratori e dei più deboli - ha dichiarato il premier Mario Draghi -. La sua gentilezza, ingegrità e passione civile resteranno a lungo nei ricordi di tutti. Alla moglie Maria Giuseppina vanno le più sentite condoglianze mie e del governo".

Mattarella: "Sono addolorato" - L'improvvisa scomparsa di Guglielmo Epifani "mi addolora profondamente", ha invece commentato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il suo impegno ha recato un contributo alla storia del movimento sindacale italiano e della Cgil in particolare, dove ha avuto modo di esprimere la propria visione riformista e le proprie qualità di dirigente impegnato, sempre attento agli interessi dei lavoratori. In Parlamento ha recato la sua grande esperienza e un bagaglio di cultura che mai indulgeva al settarismo. Esprimo i miei sentimenti di vicinanza e solidarietà alla famiglia e a quanti hanno condiviso con lui l'attività di questi decenni".

Landini: "Ha dato la vita al sindacato" - Il segretario della Cgil Maurizio Landini ha commentato la sua scomparsa dicendo che "Epifani ha dedicato la sua vita al sindacato".

Berlusconi: "Leader socialista leale e rigoroso" Per Silvio Berlusconi "Guglielmo Epifani ha saputo guidare con equilibrio e generosità, in un momento difficile e di grandi cambiamenti per il mondo del lavoro, la Cgil. Con quello stesso spirito di servizio ha poi traghettato il Pd e proseguito la sua azione politica con LeU". "Non ho condiviso molte delle sue idee - scrive il leader di Forza Italia - ma lo ricordo come un leader socialista leale e rigoroso. Un abbraccio affettuoso alla sua famiglia e a chi ha condiviso un tratto della sua strada terrena nel sindacato o in Parlamento".

Fdi: "Avversario serio e preparato" - "A nome mio e dei deputati di Fratelli d'Italia profondo cordoglio per la scomparsa di Guglielmo Epifani, avversario stimato e preparato - afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida -. Il garbo che lo caratterizzava in Aula, anche nei ragionamenti a noi politicamente più distanti, mancherà all'intera Assemblea. La nostra vicinanza ai suoi cari e le nostre sentite condoglianze ai parlamentari di LeU. Oggi la politica perde uno dei suoi protagonisti più preziosi".





Enrico Letta: "Notizia drammatica" - Il leader del Pd Enrico Letta ha detto che la sua morte è "una notizia drammatica. E' stato leader del sindacato e segretario del Pd. Abbiamo deciso di interrompere la riunione. Esprimiamo profondo cordoglio a tutti i democratici e alla famiglia".

Brunetta: "Compagno di tante battaglie, esempio per tutti" - "Sconcerto e dolore per la morte improvvisa di Guglielmo Epifani, compagno di tante battaglie - scrive in una nota il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta -. Collega deputato, gentile, serio, equilibrato. Dirigente sindacale che ha speso la sua vita da una parte sola: dalla parte dei lavoratori. Ciao Guglielmo, resterai un esempio per tutti noi".