Modena, morto l'ex ministro Giulio Santagata: fu tra i fondatori dell'Ulivo | Prodi: "Piango un amico carissimo, mi mancherà"

Nato a Zocca, nel 2001 venne eletto per la prima volta alla Camera con La Margherita. Nel 2006 aderì al gruppo dell'Ulivo. Nel febbraio 2005 fondò e diresse a Bologna la Fabbrica del Programma, per L'Unione. Nel secondo governo Prodi, svolse l'incarico di ministro per l'Attuazione del programma fino al 2008. Di recente, Santagata aveva avuto problemi di salute e negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate. Prodi: "Piango un amico carissimo, mi mancherà".

È morto a Modena, all'età di 74 anni, Giulio Santagata , economista, ex parlamentare, ministro, tra i fondatori dell'Ulivo.

Tgcom24

La carriera politica di Santagata Storico collaboratore di Romano Prodi, è stato fra i fondatori dell'Ulivo e deputato per 12 anni, inizialmente della Margherita e poi anche del Partito democratico. Nato a Zocca, in provincia di Modena, si era laureato in Economia e commercio all'Università di Bologna. Santagata è stato consigliere economico di Romano Prodi nel 1996 e poi ha seguito l'ex premier a Bruxelles quando è diventato presidente della Commissione europea.

Morte Santagata, Prodi: "Piango un amico carissimo, mi mancherà" "La scomparsa di Giulio Santagata è un grande dolore. Piango la perdita di un amico carissimo al quale ero legato da sentimenti di affetto profondo". Lo afferma Romano Prodi in una dichiarazione. "Per anni - ricorda Prodi - Giulio e io abbiamo condiviso non solo tanta parte della vita privata, ma anche battaglie politiche, successi e sconfitte. Mi è impossibile sintetizzare oggi i tanti ricordi di una storia che ci ha visto fianco a fianco". Conclude Prodi: "Mi mancherà la sua vivace intelligenza, la schiettezza dei suoi consigli e la sua capacità di trovare il risvolto ironico nelle cose della vita e della politica. Il mio pensiero e il mio abbraccio più grande a Lalla, ai figli Eugenio e Pippi, alla sua famiglia".

Gentiloni: protagonista dell'Ulivo, ci mancherà "Ricordo Giulio Santagata, uno dei protagonisti della vicenda dell'Ulivo. Sempre ironico, mai cinico, generoso organizzatore, intellettuale curioso. Giulio ci mancherà". Lo scrive su X il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni.





Rotondi: addolorato per scomparsa vero uomo di Stato "Sono addolorato per la scomparsa dell'amico Santagata, di cui fui successore nel 2008 alla guida del ministero dell'Attuazione del programma. Collaborammo felicemente perché era un vero uomo di Stato". Così Gianfranco Rotondi, deputato di Fdi, commenta la scomparsa dell'ex ministro Giulio Santagata.



Zampa (Pd): amico straordinario, cambiò la politica "Giulio Santagata è stato un amico straordinario e la sua scomparsa mi addolora immensamente". Lo afferma Sandra Zampa, senatrice Pd. "Pieno di intelligenza creativa, di vitalità, di forza politica, Giulio - ricorda Zampa - ha regalato a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di collaborare con lui, una gran voglia di fare, e un sentimento di positività e coraggio". Continua Zampa: "Abbiamo vissuto insieme la stagione politica più appassionante della storia recente del riformismo e del centrosinistra italiano: due campagne elettorali, due vittorie. Le sue innovazioni, in testa a tutte la Fabbrica del programma, hanno rappresentato a livello europeo un esempio di come cambiare la politica, in particolare la relazione con gli elettori e con la società. Giulio resterà nel mio cuore e nel cuore di quanti lo hanno conosciuto. Mi stringo a Lalla, sua moglie, ai suoi figli, a sua sorella e ai suoi famigliari".

Richetti (Az): sempre sul filo tra politico e intellettuale "Ho mosso i primi passi in politica nella nostra Modena e nel progetto dell'Ulivo. Un uomo sempre sul filo tra il politico e l'intellettuale, sempre in ricerca ed elaborazione. Mancherà la sua intelligenza e la sua passione". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe a Montecitorio, commenta la morte dell'ex ministro Santagata.