Morto Luigi Berlinguer, ex ministro dell'Istruzione | Valditara: "Lascia una traccia importante"

Serracchiani: "Fu riferimento discreto e affettuoso"

"Un uomo dal grande spessore intellettuale e umano, vero professore, con una straordinaria capacità di vivere la politica in modo operativo - lo ricorda Debora Serracchiani (Pd) -. Nella comune esperienza al Parlamento europeo ho potuto apprezzarne la levatura e l'autorevolezza, e voglio esprimere la mia gratitudine per come, in quei miei passi in un contesto complesso, ha saputo essere per me un riferimento discreto e affettuoso".