Morto a 16 anni durante stage, Bianchi: serve più sicurezza

"La sicurezza sul lavoro deve essere sempre garantita, a maggior ragione quando sono coinvolti dei ragazzi in formazione".

Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, dopo la morte di Giuseppe Lenoci, il 16enne deceduto durante uno stage per un incidente stradale. "Credo sia urgente ritrovarci anche insieme alle Regioni per un percorso che porti a una maggiore sicurezza in tutti i percorsi di formazione dove sono previsti contatti dei nostri giovani con il mondo del lavoro", ha quindi aggiunto Bianchi.