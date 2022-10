Morti sul lavoro, Fedriga: "Subito tavolo delle Regioni sulla sicurezza"

La Conferenza delle Regioni assicura la disponibilità ad avviare un confronto nazionale sul tema delle morti sul lavoro.

Lo ha detto il presidente della Conferenza e del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sottolineando che "solo in questo modo si può creare una rete di esperienze che possano essere condivise, per rendere più efficace la lotta alla piaga degli incidenti sul lavoro in Italia".