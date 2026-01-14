Morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministro dell'Istruzione del governo Gentiloni

È morta all'età di 76 anni, Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni. Nata a Treviglio nel 1949, ha iniziato nel sindacato, diventando una figura di primo piano della Cgil, dove ha ricoperto incarichi di vertice fino a essere segretaria generale della Filtea-Cgil, la categoria dei lavoratori del tessile e dell'abbigliamento. Nel 2012 Fedeli è stata anche vicepresidente di Federconsumatori. Si è dedicata poi alla politica, venendo eletta senatrice con il Partito Democratico alle elezioni del 2013, successivamente è stata nominata vicepresidente del Senato. Tra gennaio e febbraio 2015 ha presieduto temporaneamente l'Aula di Palazzo Madama, subentrando a Pietro Grasso. Nel 2016 è stata nominata ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Sempre in prima fila nelle battaglie femministe, dedicò parte significativa del suo impegno pubblico alle tematiche dei diritti delle donne e della parità di genere ed era stata tra le fondatrici del movimento "Se non ora, quando?". Era sposata con Achille Passoni, ex commissario PD in Sardegna. Un minuto di silenzio è stato osservato nell'assemblea parlamentari Pd in suo ricordo.