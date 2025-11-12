Addio a Franco Orsi, ex sindaco di Albisola e senatore di Forza Italia

La scomparsa di Franco Orsi ha generato un'ondata di cordoglio nel mondo politico e istituzionale. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia: "Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Franco Orsi. Da sempre impegnato per la Liguria e il suo territorio, ha dedicato gran parte della sua vita all'attività politica e amministrativa, animato da passione, competenza e spirito di servizio verso la comunità". Anche il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha voluto ricordarlo con parole di stima e affetto: "Ho conosciuto Franco Orsi oltre trentacinque anni fa. Fin dagli inizi si era distinto come uno dei giovani politici più promettenti. Un amministratore preparato, sempre attento a ciò che accadeva intorno a lui. Lo indicai per il Senato, dove si fece subito apprezzare da tutti per competenza e serietà". Visibilmente commosso anche il sindaco di Albisola, Maurizio Garbarini: "È una perdita enorme. Oltre al personaggio pubblico ho perso un amico di vecchia data. Mi sento svuotato".