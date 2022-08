"Morta Rosa Russo Iervolino", la fake news smentita dall'ex sindaco di Napoli: "Sto bene"

"Mia madre è viva, sta bene saluta tutti.

Ci sono arrivate un sacco di telefonate, ma per fortuna sta bene. Non direi che è uno scherzo di cattivo gusto, spero semplicemente che qualcuno si sia sbagliato". E' stato Michele Russo a smentire per primo la notizia, "assolutamente infondata", sulla morte della madre Rosa Russo Iervolino . L'ex politica della Democrazia cristiana, di 85 anni, prima donna a ricoprire i ruoli di ministro dell'Interno e di sindaco di Napoli, ha poi direttamente replicato: "Sto bene, non c'è male, ho solo un po' di mal di schiena" .