E' morto Niccolò Ghedini, senatore di Forza Italia e storico avvocato di Silvio Berlusconi

E' morto il senatore di Forza Italia, Niccolò Ghedini. Nato a Padova, aveva 62 anni ed era malato da tempo.

Ghedini, avvocato, è stato per molti anni il legale di Silvio Berlusconi. E' stato proprio il leader di Forza Italia a dare la notizia con un sentito post su Facebook. "Ci ha lasciato il nostro Niccolò - ha scritto Berlusconi -. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme".