Morisi, Salvini: "Schifezza mediatica, Luca è una gran brava persona"

Ansa

"Sono dispiaciuto della schifezza mediatica che condanna le persone prima che sia un tribunale a farlo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, sull'indagine che coinvolge l'ex responsabile della sua comunicazione social, Luca Morisi, per supposta cessione di sostanza stupefacente. "Non conosco la vicenda", ha detto, "Luca è una gran brava persona". "Se uscirà, come sono convinto, che non ha commesso alcun reato, chi gli restituirà la dignità?".