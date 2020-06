Mondragone, Zingaretti a Salvini: "Come si fa a lucrare su casi simili?"

"Con tutto quello che è successo a Mondragone, come si fa a lucrare su casi simili?". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, attacca sui social il leader della Lega, Matteo Salvini, recatosi in visita nel Comune campano. "Per fortuna non governano questi irresponsabili. Con il Covid sarebbe stata una catastrofe, come in Brasile con Bolsonaro".