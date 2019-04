Mit, Toninelli dispone ritiro deleghe a Siri in attesa di chiarezza

"Alla luce delle indagini delle procure di Roma e Palermo, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha disposto il ritiro delle deleghe al sottosegretario Armando Siri, in attesa che la vicenda assuma contorni di maggiore chiarezza". Lo spiega il Mit in una nota, precisando che, "secondo il ministro, un'inchiesta per corruzione impone massima attenzione e cautela".