Il ministro Giuli a Palazzo Chigi dopo aver licenziato i vertici del suo staff

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è stato circa un'ora a Palazzo Chigi. Giuli sarebbe arrivato attorno alle 15.15 nella sede del governo, pochi minuti prima dell'arrivo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La visita del ministro della Cultura a Palazzo Chigi arriva dopo la decisione delle scorse ore dello stesso Giuli di cambiare i vertici del proprio staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro.