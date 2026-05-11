INCONTRO DI UN'ORA

Il ministro Giuli a Palazzo Chigi dopo aver licenziato i vertici del suo staff

Giuli sarebbe arrivato presso la sede del governo qualche minuto prima della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni 

11 Mag 2026 - 17:59
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Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è stato circa un'ora a Palazzo Chigi. Giuli sarebbe arrivato attorno alle 15.15 nella sede del governo, pochi minuti prima dell'arrivo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La visita del ministro della Cultura a Palazzo Chigi arriva dopo la decisione delle scorse ore dello stesso Giuli di cambiare i vertici del proprio staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro.

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